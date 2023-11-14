Анчелотти назвал бардаком встречу тренеров Ла Лиги с федерацией футбола Испании

Специалист досрочно покинул собрание.

Согласно Diario Sport, недавняя встреча между Королевской федерацией футбола (RFEF) и тренерами Ла Лиги не прошла так, как ожидалось.



Карло Анчелотти, тренер команды, описал ситуацию как бардак и хаос и рано покинул собрание. Отчеты указывают, что он вернулся на тренировочную базу Реала, чтобы провести тренировку.



Прежде чем уйти, Анчелотти выразил поддержку своему коллеге Кике Сетьену, который обсуждал вопрос о компенсациях для уволенных тренеров от клубов.



Стоит отметить, что Сетьен был уволен из Вильярреала в сентябре. Сегодня он описал положение тренеров в чемпионате как наиболее уязвимое. Тем временем, Хави предложил организовать совместную пресс-конференцию, где тренеры могли бы выразить свое недовольство.



Ранее Анчелотти высказался о главной сенсации этого розыгрыша Ла Лиги.