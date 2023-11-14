Ювентус и Милан претендуют на одноклубника Забарного

Футболист Борнмута может перебраться в Италию.

Журналист Даниэле Лонго сообщает о возможном переходе футболиста Ллойда Келли из Борнмута в итальянские клубы Ювентус или Милан.

Гранды Серии А готовы начать переговоры с "вишнями" уже в зимнее трансферное окно.



Келли является универсальным футболистом. Он может сыграть как на позиции центрального, так и левого защитника. Отметим, что контракт Келли рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Келли 9 матчей, в которых он не отметился результативным действиями.