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Ювентус и Милан претендуют на одноклубника Забарного

Футболист Борнмута может перебраться в Италию.
Ювентус и Милан претендуют на одноклубника Забарного
Ллойд Келли / Getty Images

Журналист Даниэле Лонго сообщает о возможном переходе футболиста Ллойда Келли из Борнмута в итальянские клубы Ювентус или Милан. 

Гранды Серии А готовы начать переговоры с "вишнями" уже в зимнее трансферное окно.

Келли является универсальным футболистом. Он может сыграть как на позиции центрального, так и левого защитника. Отметим, что контракт Келли рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Келли 9 матчей, в которых он не отметился результативным действиями.

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