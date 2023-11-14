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Одноклубник Неймара может вернуться в АПЛ

Невешу не понравилось в Саудовской Аравии.
Одноклубник Неймара может вернуться в АПЛ
Рубен Невеш / Getty Images

Согласно информации от 90Min, футбольный клуб Арсенал из Лондона рассматривает возможность подписания Рубена Невеша в зимнее трансферное окно.

Невеш, португальский полузащитник, в прошлом летнем трансферном окно перешел в саудовскую лигу, вызвав удивление в футбольном сообществе, поскольку его хотели видеть в своих командах многие ведущие европейские клубы.

Тем не менее, похоже, что Невеш не совсем доволен своим новым клубом и рассматривает варианты возвращения в Английскую Премьер-лигу. Кроме того, Ньюкасл может взять игрока в аренду, но новые правила футбольного законодательства могут помешать этому.

В то же время, Арсенал уверен, что Невеш может быть доступен для них и они готовы оформить его аренду зимой.

Ранее сообщалось об интересе "канониров" к футболисту Астон Виллы.

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