Одноклубник Неймара может вернуться в АПЛ

Невешу не понравилось в Саудовской Аравии.

Согласно информации от 90Min, футбольный клуб Арсенал из Лондона рассматривает возможность подписания Рубена Невеша в зимнее трансферное окно.



Невеш, португальский полузащитник, в прошлом летнем трансферном окно перешел в саудовскую лигу, вызвав удивление в футбольном сообществе, поскольку его хотели видеть в своих командах многие ведущие европейские клубы.



Тем не менее, похоже, что Невеш не совсем доволен своим новым клубом и рассматривает варианты возвращения в Английскую Премьер-лигу. Кроме того, Ньюкасл может взять игрока в аренду, но новые правила футбольного законодательства могут помешать этому.



В то же время, Арсенал уверен, что Невеш может быть доступен для них и они готовы оформить его аренду зимой.



Ранее сообщалось об интересе "канониров" к футболисту Астон Виллы.