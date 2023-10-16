Конте признался, в каком клубе он хочет работать

И в обоих в перспективе свободные вакансии.

Антонио Конте ошарашил неожиданнім заявлением о том, в каких командах он хочет работать.

Напомним, итальянский специалист все еще без работы, однако считается, что уже в ближайшее время он может заменить Руди Гарсию в Наполи.

Интересно, что как раз неаполитанский клуб соответствует желаниям Антонио.

"Наполи и Рома - это те команды, в которых я хотел бы работать – из-за того, насколько страстные их фанаты. Надеюсь, в будущем у меня будет возможность получить такой опыт.

Но я не принимаю команды посреди сезона из-за того, что они находятся в уже сложившихся ситуациях.

Больше всего я жалею о том, что ушел из Ювентуса после трех лет работы. Даже в мелочах мне виделись большие проблемы, и я решил уйти", – приводит слова Конте Corriere della Sera.

Ранее, напомним, сообщалось, что Рома не будет продлевать соглашение с Жозе Моуринью.