ПСЖ еще раз попытается убедить Мбаппе продлить контракт

Парижане готовы снизить сумму отступных, чтобы форвард согласился на новую сделку.

Пари Сен-Жермен готов сделать последнее предложение Килиану Мбаппе по новому контракту.

Чтобы не потерять 24-летнего форварда бесплатно, действующие чемпионы Франции готовы еще раз попытаться убедить игрока подписать новое соглашение, сообщает Football Espana со ссылкой на Diario Sport.

По информации источника, парижане предложат футболисту подписать контракт до 2025 года. При этом в нем будет прописана достаточно низкая сумма отступных, которая, по мнению клуба, должна убедить его согласиться на эту сделку.

Если же ничего не получится, то ПСЖ постарается продать Мбаппе уже в январе, чтобы получить за него хоть какие-то деньги. Однако главный претендент на футболиста в лице мадридского Реала намерен забрать игрока бесплатно, когда тот станет свободным агентом.

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В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в девяти матчах ПСЖ во всех турнирах, записав на свой счет восемь голов.

Напомним, что Килиан Мбаппе был единственным игроком, кто пропустил тренировку сборной Франции - нападающий работал индивидуально в тренажерном зале.