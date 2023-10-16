Игрок Реала выразил недовольство своей позицией на поле

Родриго не нравится, как и где его использует Карло Анчелотти.

С момента ухода Карима Бензема мадридский Реал перестроил свою схему под игру с двумя нападающими.

Зачастую там выходит Родриго, который успел поиграть на каждой позиции в атаке королевского клуба. Однако то, что происходит в этом сезоне, ему не совсем нравится.

"Я всегда давал понять, что у меня есть возможность играть на флангах, просто мне не нравится играть "девятку", хотя в моем клубе мне приходится это делать. В сборной Бразилии у меня больше свободы передвижения", - цитирует игрока Marca.

"Знание того, что люди доверяют тебе, оказывает положительное давление. Я вижу себя таким в этом новом цикле и думаю, что смогу оправдать те ожидания, которые на меня возложили".

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В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 11 матчах Реала во всех турнирах. При этом на его счету пока что всего один гол и одна результативная передача.