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Будущий совладелец Манчестер Юнайтед планирует расширить вместимость Олд Траффорд

"Театр Мечты" может догнать Уэмбли и стать самой крупной ареной всей Великобритании.
Будущий совладелец Манчестер Юнайтед планирует расширить вместимость Олд Траффорд

Несколькими днями ранее было объявлено, что британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф станет совладельцем Манчестер Юнайтед, приобретя у семьи Глейзеров 25% акций клуба.

Данная новость получила смешанные отзывы от фанатов "красных дьяволов". В качестве "предвыборной агитации" Рэтклифф кое-что запланировал.

Как сообщает The Times, INEOS, компания, которой владеет Рэтклифф, собирается заняться реконструкцией домашней арены клуба Олд Траффорд.

По информации источника, в результате реконструкции планируется увеличить вместимость стадиона до 90 000 зрителей, что сделает его наравне с Уэмбли самой вместительной ареной в Великобритании.

На данный момент "Театр Мечты" может вместить до 74 310 зрителей.

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Реконструкцией стадиона, а также сменой некоторых руководителей Рэтклифф хочет показать фанатам, что он на их стороне.

Напомним, что фанаты требовали от Глейзеров полной продажи Манчестер Юнайтед. Однако вариант со сделкой с Джимом Рэтклиффом позволит американцам остаться в клубе.

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