Лидер молодежной сборной Англии не сыграет против Украины

Палмер получил травму в матче с Сербией.

Английская молодежная сборная будет вынуждена сыграть без одного из своих ключевых игроков в предстоящем квалификационном матче ЧЕ-2025 против Украины.



Согласно информации от Goal, Коул Палмер, полузащитник Челси и капитан английской команды в матче против Сербии (9:1), был вынужден покинуть "Трех львов" из-за травмы бедра, полученной во время второго тайма этой игры.



Тренерский штаб принял решение отправить 21-летнего футболиста на восстановление домой, поскольку он не смог вовремя восстановиться для следующего матча.



После двух туров в группе F, Англия и Украина занимают первое место, обе команды имеют по две победы. Однако, англичане опережают украинцев благодаря большей разнице забитых и пропущенных голов (+11 против +4).



Квалификационный матч ЧЕ-2025 между Украиной и Англией состоится в понедельник, 16 октября. Начало игры запланировано на 19:30 по киевскому времени.