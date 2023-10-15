Карим Бензема выступил в поддержку Палестины

Звездный футболист поддержал террористов.

Футболист клуба Аль-Хиляль, Карим Бензема, выразил свою поддержку Палестине в ее конфликте с Израилем.



В своем сообщении в социальных сетях, Бензема написал: "Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей".

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Стоит отметить, что 7 октября террористическая группировка ХАМАС осуществила атаку на Израиль.

В связи с этим, было отмечено, что футболиста из клуба Ницца вынудили извиниться за его призыв к "черному дню для евреев".