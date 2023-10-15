Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Карим Бензема выступил в поддержку Палестины

Звездный футболист поддержал террористов.
Карим Бензема выступил в поддержку Палестины
Карим Бензема / Getty Images

Футболист клуба Аль-Хиляль, Карим Бензема, выразил свою поддержку Палестине в ее конфликте с Израилем.

В своем сообщении в социальных сетях, Бензема написал: "Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей".

Стоит отметить, что 7 октября террористическая группировка ХАМАС осуществила атаку на Израиль.

В связи с этим, было отмечено, что футболиста из клуба Ницца вынудили извиниться за его призыв к "черному дню для евреев".

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости