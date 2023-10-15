Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции накануне игры с Шотландией

Футболист провел индивидуальное занятие в зале.

Звезда футбола Килиан Мбаппе, недавно забивший два гола в матче против Нидерландов, обеспечив Франции победу 2:1 и квалификацию на Евро-2024, пропустил последнюю тренировку сборной Франции, сообщает Pazzi di Fanta, ссылаясь на RMCSport.



Мбаппе, нападающий ПСЖ, был единственным, кто не участвовал в тренировочной сессии под руководством Дидье Дешама. Вместо этого, он провел время в тренажерном зале, в то время как остальные игроки тренировались на футбольном поле.



Следующий матч сборной Франции состоится против Шотландии, которая, несмотря на недавнее поражение от Испании со счетом 0:2, все еще занимает лидирующее положение в группе А.



Предстоящий товарищеский матч между Францией и Шотландией запланирован на вторник, 17 октября, в 22:00 по киевскому времени.