Скауты лондонцев высоко оценивают талант полузащитника.

Football.London сообщает о высоких ожиданиях Челси от своего вингера Михаила Мудрика. Скауты лондонского клуба уверены в его потенциале стать обладателем Золотого мяча в будущем.



Еще во время его игры за Шахтер, представители Челси увидели в Мудрике выдающийся талант и предсказали ему будущее великого футболиста, возможно, лучшего в мире.



Важно отметить, что Мудрик перешел в Челси прошлой зимой за сумму в 70 миллионов евро плюс дополнительные 30 миллионов евро, заключив долгосрочное соглашение.