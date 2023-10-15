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Челси видит в Мудрике будущего обладателя Золотого мяча

Скауты лондонцев высоко оценивают талант полузащитника.
Челси видит в Мудрике будущего обладателя Золотого мяча
Михаил Мудрик / Getty Images

Football.London сообщает о высоких ожиданиях Челси от своего вингера Михаила Мудрика. Скауты лондонского клуба уверены в его потенциале стать обладателем Золотого мяча в будущем.

Еще во время его игры за Шахтер, представители Челси увидели в Мудрике выдающийся талант и предсказали ему будущее великого футболиста, возможно, лучшего в мире.

Важно отметить, что Мудрик перешел в Челси прошлой зимой за сумму в 70 миллионов евро плюс дополнительные 30 миллионов евро, заключив долгосрочное соглашение.

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