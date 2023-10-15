Балотелли красноречиво ответил Ибрагимовичу на обвинения в растрате таланта

Два футболиста вступили в заочную перепалку.

Златан Ибрагимович, почетный гость на Фестивале спорта, организованном La Gazzetta dello Sport, поделился своими мыслями о карьере и коллегах по профессии. В ходе своего выступления он упомянул Марио Балотелли, заявив, что последний не смог полностью раскрыть свой потенциал.



Football Italia цитирует Ибрагимовича: "Очень жаль, когда у парня есть возможности максимально реализовать свой талант, но он ими не пользуется". Златан продолжил: "У Балотелли было так много возможностей, но он их все упустил, он просто выбросил свой талант. Это правда".



Марио Балотелли, кажется, не остался равнодушным к этим словам. В ответ на комментарии Ибрагимовича, он опубликовал в Instagram Stories свою фотографию с трофеем Лиги чемпионов, который он завоевал в 2010 году в составе Интера, всего через год после того, как Ибрагимович покинул клуб, перейдя в Барселону. Балотелли даже отметил Ибрагимовича на фотографии, чтобы убедиться, что его ответ был замечен.

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Несмотря на то, что Ибрагимович за свою карьеру завоевал множество трофеев, Лига Чемпионов так и осталась непокоренной для него.