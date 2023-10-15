Барселона и Милан вступили в борьбу за Миранду
Тем не менее, только один клуб готов предложить Бетису деньги.
Барселона обратила внимание на фулбека Бетиса Хуана Миранду, как сообщает издание Relevo. Игрок станет свободным агентом этим летом, и Барселона рассматривает возможность подписания его без трансферной платы. Сообщается, что каталонский клуб уже связался с футболистом.
Стоит отметить, что Миранда также находится в зоне интересов Милана. Итальянский клуб готов предложить за игрока от 5 до 7 миллионов евро уже этой зимой.
В текущем сезоне Миранда провел пять матчей в Ла Лиге, получив в них две желтые карточки.
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