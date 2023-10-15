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Барселона и Милан вступили в борьбу за Миранду

Тем не менее, только один клуб готов предложить Бетису деньги.
Барселона и Милан вступили в борьбу за Миранду
Хуан Миранда / Getty Images

Барселона обратила внимание на фулбека Бетиса Хуана Миранду, как сообщает издание Relevo. Игрок станет свободным агентом этим летом, и Барселона рассматривает возможность подписания его без трансферной платы. Сообщается, что каталонский клуб уже связался с футболистом.

Стоит отметить, что Миранда также находится в зоне интересов Милана. Итальянский клуб готов предложить за игрока от 5 до 7 миллионов евро уже этой зимой.

В текущем сезоне Миранда провел пять матчей в Ла Лиге, получив в них две желтые карточки.

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