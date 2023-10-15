Прощальный матч Бензема: Реал Мадрид против Аль-Иттихада на Бернабеу

Клуб хочет отдать дань уважения форварду.

Карим Бензема, форвард Аль-Иттихада, может провести свой прощальный матч за Реал Мадрид, согласно информации, опубликованной изданием Marca.



Реал Мадрид рассматривает возможность устроить товарищескую игру против саудовского клуба на стадионе Сантьяго Бернабеу в знак уважения к Бензема.



Благодаря тому, что французский футболист поддерживает теплые отношения с бывшими коллегами из Реала и руководством клуба, дань уважения этой футбольной легенде не вызовет проблем.



Важно отметить, что Бензема покинул "сливочных" в этом летом, переходя в Аль-Иттихад в качестве свободного агента.