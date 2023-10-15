Ибрагимович: Переход в Барселону был мечтой каждого

Легендарный футболист рассказал об этапах своей карьеры.

Златан Ибрагимович, бывший нападающий Милана и Манчестер Юнайтед, поделился своими впечатлениями о времени, проведенном в Барселоне.



"В то время каждый мечтал о переходе в Барселону. Я отдал все силы в Интере и стремился к росту и совершенствованию. Первые шесть месяцев прошли успешно, но затем мое настроение и мысли изменились. Матч против Интера в Лиге Чемпионов? Если бы был ВАР, все могло бы сложиться иначе.



В Барселоне я пережил трудные времена, тренер хотел продать меня любой ценой. Когда мы играли против Милана, Роналдиньо предложил мне: "Пойдем с нами после матча. Галлиани приехал ко мне домой, чтобы убедить меня. С Берлускони у меня были хорошие отношения, он дал мне возможность снова улыбаться".



"Я не хотел переходить в ПСЖ, я хотел остаться в Милане. Они продали меня вместе с Тиаго Силвой, но я человек слова, я перешел, и в итоге это время было фантастическим", – рассказал Ибрагимович в беседе с журналистом Джанлуке Ди Марцио.



Отметим, что шведский футболист пробыл в Барселоне всего один сезон, за который в 45 матчах различных турниров он забил 21 гол и сделал 13 ассистов.