Защитник Ницца извинился за провокационный пост в Instagram в поддержку ХАМАС

Аталь неудачно поддержал террористов.

Защитник футбольного клуба Ницца принес извинения за свою провокационную публикацию, в которой призывал к "черному дню для евреев".



"Я осознаю, что моя публикация могла шокировать некоторых людей, и это не было моей целью. Я искренне извиняюсь", - написал он.

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Он также подчеркнул свою позицию по поводу насилия: "Я категорически осуждаю любые формы насилия в любом месте на земле и выражаю свою поддержку всем жертвам"."Я никогда не стану сторонником разжигания ненависти. Мир - это идеал, в который я глубоко верю", - добавил футболист в своем сообщении в Instagram.Ранее Аталь в своих Instagram Stories разместил видео, где шейх Махмуд аль-Хасанат молится Аллаху о "черном дне для евреев" и просит "поддержать жителей Газы, если они решат бросить камень". Позже этот пост был удален.