Всем нужны деньги: гендиректор Ан-Насра оценил современные реалии футбола

Марсело Салазар высказался о зарплатах в лиге.

Генеральный директор футбольного клуба Ан-Наср, Марсело Салазар, поделился своим мнением о высокооплачиваемых контрактах новых игроков в Саудовской Аравии.



"Критика часто идет от тех, кто не полностью осведомлен о ситуации. Нельзя отрицать важность денег. Все стремятся к лучшей жизни, и если у футболистов есть шанс переехать в Саудовскую Аравию, почему бы не рассмотреть эту возможность?



Саудовская футбольная лига значительно улучшила свое качество благодаря недавно присоединившимся игрокам. Но и до этого она была достойной. Сборная Саудовской Аравии также имеет свои достижения".



"В 2018 году они потерпели поражение в первом матче чемпионата мира от россии со счетом 0:5. Однако в 2022 году в Дохе они одержали победу над Аргентиной в групповом этапе. Уровень игры саудовских футболистов улучшается.



Не стоит думать, что только иностранные звезды преуспевают здесь. Это не так. Саудовская лига продолжает развиваться, и это привлекает футболистов. Наша лига действительно хороша", – подчеркнул Салазар в беседе с журналистом Филиппом Кесслером.



Отметим, что в этом году Ан-Наср заключил контракты с Эмериком Ляпортом, Марцело Брозовичем, Алексом Теллесом, Садио Мане, Секо Фофана и Отавио.