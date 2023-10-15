Серхи Роберто готов покинуть Барселону: футболиста ждут в МЛС

Барселона не будет продлевать контракт с игроком.

Серхи Роберто, полузащитник футбольного клуба Барселона, планирует покинуть команду по окончании текущего сезона, сообщает Тони Хуанмарти, журналист Diario Sport.



Соглашение между Роберто и Барселоной истекает следующим летом, и, согласно информации, клуб не намерен продлевать контракт. Главный тренер Барселоны, Хави, не видит в команде места для этого игрока.



Стоит отметить, что Роберто привлекает внимание клубов из МЛС и Саудовской Аравии. Сам футболист, по всей видимости, готов к переезду в США.



В текущем сезоне 31-летний Роберто забил один гол в четырех матчах Ла Лиги.