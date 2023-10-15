Защитник Барселоны - о Беллингеме: Он раздражает своими успехами

Кристенстен прокомментировал выступления англичанина.

Андреас Кристенсен, защитник футбольного клуба Барселона, поделился своими мыслями о выступлениях полузащитника Джуда Беллингема за Реал.



"Наблюдать за его успехами, особенно когда ты видишь результаты его игры, действительно раздражает. Беллингем почти всегда забивает в последних матчах, причем его голы часто становятся решающими. Я даже потерял счет его голам", - признался он.



"Беллингем уже оставил свой след в Ла Лиге, несмотря на то, что он сыграл только несколько матчей. Нет сомнений, что Реал подписал соглашение с выдающимся игроком, который может стать ключевым во многих играх", - добавил Кристенсен в беседе с Diario Sport.



В текущем сезоне английский полузащитник забил восемь голов и сделал два ассиста в восьми матчах Ла Лиги.