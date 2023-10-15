Ничья в дебюте: Сборная Украины U-17 стартовала в отборе Евро-2024 матчем против Финляндии

Национальная команда избежала поражения в конце матча.

В воскресенье, 15 октября, юношеская команда Украины U-17 начала свое участие в квалификационном раунде Евро-2024 матчем против Финляндии. Игра проходила на стадионе Шпортплац Блуменау в городе Тризен, Лихтенштейн.



Первая половина матча завершилась без голов. Во втором тайме команда под руководством Владимира Езерского открыла счет благодаря Назару Дехтяру. Однако финские игроки смогли в течение шести минут не только сравнять счет, но и выйти вперед. В итоге, автогол финнов в конце матча привел к ничейному исходу игры.

Финляндия U-17 - Украина U-17 2:2

Голы: Силтанен, 70, Меро, 76 – Дехтяр, 67, Кангасниеми, 87 (аг).

Финляндия U-17: Мауконен, Ле Гофф-Конан, Кангасниеми, Сандлер, Парккила, Нзоко (Тулехмо, 89), Мультала (Вейсс, 71), Силтанен, Коуккумяки (Вестербакка, 89), Далдум (Меро, 71) Кирилов.

Украина U-17: Петренко, Шеликета, Дехтяр (Данковский, 84), Третяк, Рыбак, Оличенко (Гармаш, 76), Сорока, Люсин, Богданов, Бондар (Ухань, 76), Степанов (Денисов, 56).

Предупреждения: Нзоко (26), Силтанен (83), Кангасниеми (86).

Следующие матчи юношеской сборной Украины U-17 состоятся 18 октября против Лихтенштейна и 21 октября против Германии.



Две лучшие команды из 13 отборочных групп, а также пять лучших третьих команд по итогам матчей с первыми и вторыми командами группы пройдут в элитный раунд, где они присоединятся к команде Нидерландов.