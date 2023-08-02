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Тухель настаивает на подписание в Баварию хавбека Реала

Немецкий специалист надеется на подписание Тчуамени.
Тухель настаивает на подписание в Баварию хавбека Реала

Бавария хочет усилиться хавбеком Реала Орельеном Тчуамени. Об этом сообщает издание Sport1.

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель считает французского футболиста альтернативой Деклану Райсу, который перебрался в Арсенал.

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Бавария уже контрастировала с Реалом и самим игроком. Мадридцы готовы отдать Тчуамени в аренду, однако опорный полузащитник не планирует покидать стан "сливочных".

В минувшем сезоне на счету Орельена четыре ассиста в 33 матчах Ла Лиги.

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