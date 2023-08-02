Тухель настаивает на подписание в Баварию хавбека Реала

Немецкий специалист надеется на подписание Тчуамени.

Бавария хочет усилиться хавбеком Реала Орельеном Тчуамени. Об этом сообщает издание Sport1.

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель считает французского футболиста альтернативой Деклану Райсу, который перебрался в Арсенал.

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Бавария уже контрастировала с Реалом и самим игроком. Мадридцы готовы отдать Тчуамени в аренду, однако опорный полузащитник не планирует покидать стан "сливочных".

В минувшем сезоне на счету Орельена четыре ассиста в 33 матчах Ла Лиги.

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