Официально: Буффон объявил о завершении карьеры

Из футбола ушел один из самых харизматичных его представителей.

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон сообщил о том, что он завершает игровую карьеру.

О своем решении 45-летний футболист объявил в своих социальных сетях.

"Вот и все, ребята! Вы дали мне все. Я дал вам все. Мы сделали это вместе", - написал итальянец.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023

За свою 29-летнюю карьеру Джанлуиджи Буффон успел поиграть за Парму (воспитанником которой он является), Ювентус и ПСЖ.

В составе "крестоносцев" он по одному разу становился обладателем кубка и Суперкубка Италии, а также кубка УЕФА.

В Ювентусе прошли самые успешные годы карьеры Буффона. Вместе со "старой синьорой" он десять раз становился чемпионом Италии, шесть раз выигрывал Суперкубок Италии и еще пять раз - кубок Италии.

За год, проведенный в ПСЖ, он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.

Выступая за сборную Италии, Буффон стал чемпионом мира 2006 года, вице-чемпионом Европы 202 года, а также бронзовым призером кубка конфедераций 2013 года.

На его счету также огромное множество личных наград, таких как "Лучший вратарь ХХІ века", "Лучший вратарь десятилетия" и "Лучший вратарь в Италии" (12 раз).

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