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Арсенал продлил контракт со своим титульным спонсором

Еще минимум пять лет надпись "Emirates" будет красоваться на передней стороне футболок клуба.
Арсенал продлил контракт со своим титульным спонсором

Лондонский Арсенал продлил свое сотрудничество с Эмирейтс, который выступает в роли титульного спонсора клуба, сообщает The Athletic.

Авиакомпания ОАЭ является ключевым партнером "канониров" с 2006 года. Новое соглашение рассчитано как минимум до 2028 года.

Эмирейтс всегда присутствовал на лицевой стороне мужских, женских футболок клуба и футбольных команд академии, а также на клубном стадионе с момента его открытия в 2006 году.

"Мы невероятно гордимся тем, что вошли в историю, продлив наше партнерство с Эмирейтс до 2028 года",  сказала коммерческий директор Арсенала Джульет Слот.

"Долголетие наших особых отношений является признаком наших продолжительных общих ценностей, нашего стремления объединить глобальные сообщества и нашей приверженности развитию многочисленных достижений, которыми отмечен наш 17-летний путь".

Ранее игрок Арсенала Александр Зинченко высказался на тему войны с россией и о том, как он поддерживает родную страну.

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