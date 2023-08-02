Манчестер Сити подпишет защитника за рекордную сумму
"Горожане" сумели договориться с РБ Лейпциг.
Манчестер Сити и РБ Лейпциг договорились о трансфере защитника Йошки Гвардиола, утверждает Bild.
21-летний хорват обойдется "горожан" в рекордные 90 млн евро, что сделает Гвардиола самым дорогим защитником в историию.
Официальное объявление состоится уже в ближайшие дни, клубы уточняют последние детали.
Кроме того издание сообщает, что Сити и Лейпциг договорились сыграть товарищеский матч, прибыль с которого отойдет немецкому клубу.
Йошко Гвардиол перешел в Лейпциг из загребского Динамо в 2021 году за 18 миллионов евро.
Ранее также сообщалось, что Жоау Канселу стал основной целью Барселоны.
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