Манчестер Сити подпишет защитника за рекордную сумму

"Горожане" сумели договориться с РБ Лейпциг.

Манчестер Сити и РБ Лейпциг договорились о трансфере защитника Йошки Гвардиола, утверждает Bild.

21-летний хорват обойдется "горожан" в рекордные 90 млн евро, что сделает Гвардиола самым дорогим защитником в историию.

Официальное объявление состоится уже в ближайшие дни, клубы уточняют последние детали.

Кроме того издание сообщает, что Сити и Лейпциг договорились сыграть товарищеский матч, прибыль с которого отойдет немецкому клубу.

Йошко Гвардиол перешел в Лейпциг из загребского Динамо в 2021 году за 18 миллионов евро.

Ранее также сообщалось, что Жоау Канселу стал основной целью Барселоны.

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