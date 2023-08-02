Барселона может инвестировать средства с продажи Дембеле в правого защитника

Жоау Канселу цель номер один для каталонцев.

Каталонская Барселона намерена в ближайшее время активизироваться по поводу подписания Жоау Канселу.

Напомним, португалец провел полсезона в Баварии, но мюнхенцы не захотели его выкупать, потому Жоау вернулся в Сити, где он не нужен.

В данный момент на подписании Канселу также претендует лондонский Арсенал, но каталонцы уверены, что у них есть преимущество.

Финансы клуба все еще далеки от нормы, однако средства, вырученные с продажи Дембеле, могут помочь осуществить этот трансфер. Позиция правого защитника очень важна для Хави.

"Правый защитник - это позиция, которую мы должны рассмотреть еще раз и усилить. У нас есть игроки, которые адаптируются, но они не находятся на своих естественных позициях. Посмотрим, как все сложится и как мы впишемся в финансовый фэйр-плей", - говорил испанский специалист.

Напомним, что ранее каталонцы расматривали на эту позицию испанского вундеркинда, но теперь сделали Канселу целью номер один.

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