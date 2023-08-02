Еще один европейский клуб попробует подписать Трубина
Однако и Бенфика не готова удовлетворить аппетиты Шахтера.
Португальская Бенфика рассматривает вариант с подписанием Анатолия Трубина, утверждает A Bola.
После трансфера Давида Нереша отношения между португальским и украинским клубом довольно близкие, однако конкуренция за кипера все равно высока.
Напомним, в данный момент Анатолий либо перейдет в Интер свободным агентом через год, либо "нерадзурри" просто подпишут Лунина.
К тому же, Бенфика, как и Интер, не готова платить "горнякам" всю требуемую сумму, то есть около 20 млн евро.
Также напомним, что ранее Роман Безус выразил желание играть за сборную Украины.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: