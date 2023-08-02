МЮ подпишет однолетний контракт со своим воспитанником
Джонни Эванс возваращается в родной клуб.
35-летний Джонни Эванс близок к тому, чтобы заключить с МЮ полноценный контракт, пишет Belfast Telegraph.
Напомним, 35-летний защитник присоединился к манкунианцам во время предсезонного турне и сумел впечатлить тен Хага своей игрой.
Предполагалось, что Джонни лишь проведет несколько тренировок с командой, однако форма игрока привлекла внимание нидерландского специалиста. В итоге Эванс сыграл в трех товарищеских играх МЮ.
Теперь клуб планирует предложить своему воспитаннику однолетний контракт, и нет никаких сомнений, что Эванс подпишет его.
Ранее, напомним, Андре Онана прокомментировал инцидент с Харри Магуайром.
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