Лунин может отобрать у Трубина место в Интере

При этом нынешний второй номер Реала вряд ли сможет рассчитывать на нечто большее, чем то, что он получает в Мадриде.

Тяжелые переговоры с донецким Шахтером по трансферу Анатолия Трубина вынуждают миланский Интер рассмотреть другие варианты.

Одним из них считается другой украинец, Андрей Лунин. Как сообщает Interlive.it, "нерадзурри" хотят пригласить Лунина на Джузеппе Меацца.

Для этого итальянцы рассчитывают заплатить мадридскому Реалу четыре миллиона евро. При этом "бланкос" готовы отпустить 24-летнего украинца за восемь миллионов.

Однако проблема для самого Лунина заключается в том, что Интер планирует использовать его в качестве второго вратаря, ведь основным они хотят сделать Янна Зоммера из Баварии.

Стоит отметить, что контракт Лунина с Реалом действует до лета 2024 года.

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