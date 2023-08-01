Арсенал согласовал контракт с голкипером Брентфорда
Теперь "канонирам" нужно согласовать трансфер с "пчелами".
Лондонский Арсенал намерен усилить вратарскую позицию, подписав Давида Райя из Брентфорда.
Как сообщает Фабрицио Романо, вице-чемпион Англии согласовал условия контракта с 27-летним испанцем.
По информации источника, голкипер уведомил своих работодателей, что он хочет присоединиться к команде Александра Зинченко.
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Теперь ожидается, что переговоры между клубами о формуле/цене трансфера ускорятся.
Напомним, что Брентфорд запрашивает за своего игрока 40 миллионов фунтов, что ранее отпугнуло Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.
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