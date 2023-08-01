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Реал установил цену на Лунина

Мадридцы намерены немного заработать на украинском голкипере, чтобы не потерять его через год бесплатно.
Реал установил цену на Лунина

Мадридский Реал готов распрощаться во время летнего трансферного окна с украинским вратарем Андреем Луниным.

"Сливочные" намерены продать 24-летнего голкипера, поскольку не хотят через год потерять бесплатно игрока, контракт которого рассчитан еще на один сезон.

Как сообщает Marca, Реал установил цену на Лунина для потенциальных покупателей - мадридцы готовы отпустить вратаря за 8 миллионов евро.

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Сам украинец хотел бы отработать свой контракт до конца и уйти свободным агентом летом 2024 года.

Тем не менее отмечается, что у Лунина недавно произошел конфликт с тренером вратарей Реала Луисом Льописом. Наставник накричал на украинца, а голкипер выразил несогласие с его словами и бросил манишку на газон.

Напомним, в минувшем сезоне Лунин провел в составе Реала 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Реал практически согласовал трансфер испанского вратаря.

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