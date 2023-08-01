Странное совпадение: Игроки Днепр-1 отправились перед матчем с Панатинаикосом

Украинский коллектив при странных обстоятельствах лишился нескольких футболистов.

Во вторник, 1 августа, Днепр-1 в Афинах сыграет ответный матч с Панатинаикосом в рамках 2-го тура квалификации Лиги чемпионов.

Накануне игры стало плохо сразу 15-ти представителям украинского клуба, испытав симптомы пищевого отравления. Об этом сообщает журналист Владимир Зверов.

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Среди отравленных также есть 8 футболистов, чье участие в сегодняшней игре находится под вопросом. Представители Днепр-1 грешат на воду и ели бананы, которые афинсикий клуб оставил для гостей. Теперь в клубе проводят расследование.

Напомним, матч Панатинаикос - Днепр-1 начнется в 20:30 по Киеву. В первой игре украинцы уступили со счетом 1:3.

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