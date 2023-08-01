ПСЖ без Неймара и Мбаппе уступил в товарищеском матче Интеру

Парижане три игры кряду не могут добыть победу.

Во вторник, 1 августа, в рамках товарищеского матча ПСЖ встречался с Интером. Матч завершился победой итальянцев со счетом 2:1.

Первый тайм прошел без забитых мячей, однако парижане все же смогли выйти вперед, но лишь на 63-й минуте. Голом отличился Витинья.

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Под занавес игры произошел мощных камбэк от "нерадзурри", которые смогли всего за три минуты отличиться дважды. Интер вышел победителем в непростом матче.

Отметим, Неймар вновь просидел всю игру на скамейке запасных, а Килиан Мбаппе и вовсе не попал в заявку ПСЖ на турне по Азии.

ПСЖ - Интер 1:2

Голы: Витинья, 63 - Эспозито, 81, Сенси, 83

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос (Данилу Перейра, 70), Шкриньяр, Эрнандес (Курзава, 65), Фабиан Руис (Ндур, 70), Угарте (Гарби, 80), Заир-Эмери, Солер, Витинья, Асенсио (Экитике, 70).

Интер: Станкович, Думфрис (Куадрадо, 55), Дармиан, Ачерби (Биссек, 71), Бастони (де Врей, 68), Димарко (Гозенс, 55), Мхитарян (Фраттези, 55), Чалханоглу (Аслани, 67), Барелла (Сенси, 77), Тюрам (Корреа, 55), Мартинес (Эспозито, 77).

Предупреждение: Мхитарян (23).

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