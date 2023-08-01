Хави разочарован решением Дембеле перейти в ПСЖ

Испанец шокирован уходом важного футболиста.

Главный тренер Барселоны Хави крайне разочарован решением вингера Усмана Дембеле перейти в ПСЖ. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Испанский специалист шокирован уходом француза, так как на прошлой неделе игрок заявлял о желании выиграть с клубом Лигу чемпионов.

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Хави попытался переубедить Дембеле, приводя ему в пример Неймара, который хочет сейчас вернуться в столицу Каталонии, однако хавбек решительно настроен перебраться в ПСЖ.

В прошлом сезоне Усман Дембеле провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись восемью голами и девятью результативными передачами.

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