Тухель высказался о переходе Мане в Ан-Наср
Немецкий специалист удивлен решением игрока.
Главный тренер Баварии поделился мнением о переходе нападающего Садио Мане в Ан-Наср.
"Это был печальный момент. У нас были долгие, душевные объятия. У меня с ним очень хорошие отношения, и таковыми они и останутся.
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Иногда все идет не так, как ты себе представлял. Я полностью понимаю, что прощание причиняет ему боль. Мы оба согласились с тем, что то, что происходит прямо сейчас, нехорошо, но также и с тем, что это самое лучшее решение в сложившейся ситуации для всех участников", – сказал Тухель в интервью FCBInside.
Напомним, сумма трансфера составит около 30 млн евро.
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