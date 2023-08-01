Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Бавария готова выложить за Кейна 85 млн фунтов

Мюнхенцы верят в подписание англичанина.
Бавария готова выложить за Кейна 85 млн фунтов

Бавария не прекращает попыток подписать форварда Тоттенхэма Харри Кейна. Об этом сообщает издание The Times.

Представители немецкого клуба дали понять, что готовы предложить вплоть до 85 млн фунтов. В свою очередь "шпоры" хотят не менее 100 млн.

Читай также: Тоттенхэм хочет включить неожиданную опцию в договор с Баварией по трансферу Кейна

Несмотря на сложности, уверенность мюнхенцев в том, что договориться с Тоттенхэмом удастся, растет. Минувшие переговоры переговоры оцениваются положительно.

В прошлом сезоне Кейн провел во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости