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Одноклубники легенды уругвайского футбола подверглись нападению вооруженных фанатов

После матча произошли дикие события.
Одноклубники легенды уругвайского футбола подверглись нападению вооруженных фанатов

Легенда сборной Уругвая Диего Годин провел свой прощальный матч. Защитник и его команда Велес Сарсфилд минимально уступили Уракану.

Через день футболисты вернулись на клубную базу, чтобы забрать свои автомобили и личные вещи, однако подвергшись вооруженному нападению со стороны фанатов.

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Один из игроков команды Джанлука Престианни и вовсе получил несколько ударов по лицу. Остальные игроки боялись ехать домой, опасаясь преследования.

Отметим, главный тренер команды Себастьян Мендес заявил, что команда не вернется к тренировкам, пока не будет обеспечена безопасность всей команды.

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