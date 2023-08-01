ПСЖ готовит жалобу на Реал в ФИФА

Парижане недовольны переговорами испанцев с Мбаппе.

В ПСЖ крайне недовольны действиями Реала в отношении форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Парижский гранд рассматривает возможность направления официальной жалобы на "сливочных" в ФИФА. Во французском клубе уверены, что их игрок уже договорился с испанской командой о переходе в 2024 году в качестве свободного агента.

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ПСЖ в данном прошении будет руководствоваться правилом о запрете ведения переговоров без разрешения более чем за полгода до завершения контракта.

Напомним, парижане не взяли Килиана в турне по Японии в рамках подготовки к новому сезону из-за желания игрока перейти в Реал.

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