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Ванда Нара в черном бикини показала новый дом в Турции после трансфера Икарди

Возлюбленная аргентинца счастлива в Стамбуле.
Ванда Нара в черном бикини показала новый дом в Турции после трансфера Икарди

Звездный аргентинский нападающий Мауро Икарди официально перебрался в Галатасарай, уйдя из ПСЖ.

Вместе с футболистом прибыла его возлюбленная Ванда Нара.

Девушка опубликовала пост в Instagram, в котором показала новый дом семьи игрока.

"Мой дом в Стамбуле", - гласит подпись сообщения.

В видео показаны пианино, игровая площадка, а также небольшой огород. В зале находится музыкальная установка и зона отдыха.

Примечательно, что экскурсию по дому Ванда начала с фотографии в черном купальнике.

Напомним, Икарди подписал контракт с Галатасараем на три года.

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