Форвард Вест Хэма стал на шаг ближе к переходу в Интер

Джанлука Скамакка в ближайшее время может присоединиться к "нерадзурри".

После ухода Эдина Джеко, а также драмы имени Ромелу Лукаку, Интер остался с одним номинальным центрфорвардом в лице Лаутаро Мартинеса.

В связи с этим "змеи" связались с Вест Хэмом относительно возможной сделки по Джанлуке Скамакка.

Как сообщает Фабрицио Романо, итальянцы предложили за 24-летнего нападающего 20 миллионов евро. "Молотобойцы" пока никак не ответили на этот ход итальянского клуба - стороны ведут переговоры.

По информации источника, Интер отказался от идеи приобрести у Арсенала Фалорина Балогуна, так как считается, что его трансфер будет более дорогим.

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Вест Хэм приобрел Джанлуку Скамакка прошлым летом у Сассуоло, отдав за него 36 миллионов евро. За весь сезон-2022/23 он провел 27 матчей, в которых отметился 8 голами.

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