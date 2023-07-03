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Иньеста поделился мнением о переходе Месси в Интер Майами

Испанец с понимаем отнесся к решению аргентинцу.
Иньеста поделился мнением о переходе Месси в Интер Майами

Экс-хавбек Барселоны Андрес Иньеста прокомментировал решение нападающего Лионеля Месси перейти в Интер Майами.

"Было бы здорово если бы Месси вернулся в Барселону, особенного из-за символического значения, но, в конце концов, каждый ищет наилучший вариант, то, что будет хорошо для него. Там Месси, несомненно, получит новый опыт.

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Если это то, чего Месси хотел, то, несомненно, он там преуспеет, как и везде, где он был", – сказал Иньеста в интервью DAZN.

Напомним, с 1 июля Месси стал свободным агентом. В ближайшее недели аргентинец официально перейдет в Интер Майами.

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