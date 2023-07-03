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Мудрик – о матче с Францией: Классно побегали с пацанами в футболчик

Игрок сборной Украины оценил матч против сборной Франции.
Мудрик – о матче с Францией: Классно побегали с пацанами в футболчик

Михаил Мудрик иронично оценил поединок против сборной Франции в своем Инстаграме.

Напомним, накануне молодежная сборная Украины в четвертьфинале Евро уверенно одолела сборную Франции.

Во многом, благодаря Мудрику, который сначала заработал пенальти, а затем отметился красивейшим пасом на Судакова.

В своем Инстаграме Михаил выложил несколько фотографий с матча и написал: "Вчера классно побегали с пацанами в футбольчик".

С прогнозом на полуфинальный матч Испания - Украина вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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