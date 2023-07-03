Мудрик – о матче с Францией: Классно побегали с пацанами в футболчик
Игрок сборной Украины оценил матч против сборной Франции.
Михаил Мудрик иронично оценил поединок против сборной Франции в своем Инстаграме.
Напомним, накануне молодежная сборная Украины в четвертьфинале Евро уверенно одолела сборную Франции.
Во многом, благодаря Мудрику, который сначала заработал пенальти, а затем отметился красивейшим пасом на Судакова.
В своем Инстаграме Михаил выложил несколько фотографий с матча и написал: "Вчера классно побегали с пацанами в футбольчик".
С прогнозом на полуфинальный матч Испания - Украина вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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