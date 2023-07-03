Испания - Украина: прогноз на полуфинальный матч Евро-2023 U-21

Команды сыграют в полуфинале Евро-2023. Узнай, у кого из команд больше шансов на победу в этом противостоянии.

В среду, 5 июля, молодежная сборная Украины встретится с Испанией в рамках полуфинального поединка Евро-2023.

Матч состоится на стадионе Стяуа в Бухаресте. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ранее, напомним, Украина досрочно вышла из группы, а в четвертьфинале уверенно переиграла сборную Франции. Испанцам же понадобились экстра-таймы, чтобы одолеть Швейцарию.

Коэффициент и ставки на матч Испания - Украина

Фаворитом матча букмекеры все равно считают Испанию, при чем с немалыми шансами на попадание в финал.

Прогноз букмекеров на матч Испания - Украина:

Победа Испании: 1,76

Ничья: 4,15

Победа Украины: 5,10

Букмекеры не ожидают большого количества голов в этом матче. Наиболее вероятный исход - минимальная победа испанцев. На тотал более 0,5 - коэффициент 1,03, хотя и тотал 2,0 оценивается в 1,40.

Статистика противостояния Испания - Украина

В своей истории команды встречались дважды. В 2011 году сборная Испании обыграла украинцев со счетом 3:0, а на текущем Евро в рамках матчей группы В Украина и Испания разошлись боевой ничьей 2:2.

Напомним, что с расписанием и результатами молодежного Евро вы можете ознакомиться на нашем сайте.