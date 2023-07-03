"Настоящий позор": Капитан сборной Франции U-21 болезненно воспринял поражение от Украины

Украинская молодежная сборная не пустила французов в полуфинал чемпионата Европы.

Капитан молодежной сборной Франции Максенс Какере выразил разочарование после поражения от Украины в четвертьфинале Евро-2023 U-21.

Французы вели в счете в поединке, но затем пропустили трижды, уступив в итоге 1:3.

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"Это огромное разочарование. Мы не сделали того, что было нужно для победы в этом матче. Мы вели в счете 1:0, но допустили несколько небольших ошибок, которые позволили им выйти вперед. Нам не удалось забить во втором тайме. Мы сильно разочарованы.

Во втором тайме мы больше владели мячом, чем они, но мы не смогли создать достаточно моментов. В итоге это сказалось на счете.

Это настоящий позор, потому что у нас была большая цель - пройти в полуфинал, но мы допустили ошибки. Мы должны взять на себя ответственность за это", - цитирует Какере официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Франция - Украина (1:3).