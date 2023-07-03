"Хотели пройти намного дальше": Тренер молодежной сборной Франции - о поражении от Украины

Наставник французской команды выразил разочарование от неудачи в матче с украинцами.

Главный тренер молодежной сборной Франции Сильвен Риполль высказался по поводу поражения от Украины в четвертьфинале Евро-2023 U-21.

Французы сумели открыть счет в поединке, но затем, пропустив трижды, проиграли со счетом 1:3.

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"Это огромное разочарование, мы хотели пройти намного дальше. Нам противостояла очень хорошая украинская команда. Я должен их поздравить, но мы невероятно разочарованы. Мы провели многообещающий первый тайм, но во втором нам не удалось вывести их из равновесия и вернуться на прежний уровень.

Все то, чем мы выводили соперников из равновесия в первом тайме - спонтанность решений, активность, игра в одно касание - во второй половине встречи нам не удавалось. Им стало намного легче, чем было до перерыва", - приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Франция - Украина (1:3).