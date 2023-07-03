Назван лучший игрок триумфального для Украины четвертьфинала Евро-2023 U-21

Украинская молодежная сборная разобралась на пути к полуфиналу с Францией.

Молодежная сборная Украины в воскресенье, 2 июля, в четвертьфинале Евро-2023 U-21 одержала победу над Францией со счетом 3:1.

По итогам противостояния УЕФА удостоил званием лучшего игрока матча полузащитника "сине-желтых" Георгия Судакова. Игрок стал автором дубля в поединке с французами, отличившись с пенальти и с игры.

Читай также: Сборная Украины по футболу впервые отобралась на Олимпиаду

"Он забил два мяча, а помимо этого был очень хорош в перестроениях. Играя без мяча, он действовал невероятно дисциплинированно в тех эпизодах, когда было необходимо отходить глубоко в оборону и помогать команде защищаться единым целым", - говорится на официальном сайте УЕФА.

Источник: Getty Images

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Франция - Украина (1:3).