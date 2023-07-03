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Интер может отказаться от трансфера Трубина

Шахтер затребовал за кипера 40 млн евро.
Интер может отказаться от трансфера Трубина

Миланский Интер нашел более дешевую альтернативу для голкипера Шахтера Анатолия Трубина, пишет FcInterNews.it.

Напомним, что "нерадзурри" вот-вот могут расстаться с Андре Онана и рассматривают Трубина, как его замену.

Однако донецкий Шахтер затребовал за своего голкипера 40 млн евро, чем отпугнул руководство итальянцев. Теперь клуб присматривается к более дешевым альтернативам.

Фаворитом на подписание теперь стал вратарь Кремонезе Марко Карнезекки, который оценивается клубом в 20 млн евро.

23-летний кипер имеет контракт с Аталантой, а прошлый сезон провел в Кремонезе, где из 28 матчей лишь четыре сыграл на ноль.

Ранее, напомним, стало известно об интересе Ювентуса к игроку Сассуоло.

 

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