Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Вашему вниманию обзор поединка молодежных сборных на чемпионате Европы.

В воскресенье, 2 июля, в Румынии на Арене Клуж состоялся матч 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2023, в котором сошлись сборные Украины и Франции.

Французы быстро забили первыми, благодаря отличному удару Райан Шерки, но Украина ответила уже через 10 минут забитым пенальти.

Мудрик, который и заработал пенальти, сделал шикарный пас на Судакова в концовке первого тайма, и игрок Шахтера вывел свою команду вперед. Во втором тайме Франция старалась отыграться, Украина отбивалась и даже забила третий мяч, который снял все вопросы о победителе.

Вашему вниманию видео всех голов матча Франция - Украина в четвертьфинале Евро-2023 U-21:

Франция U-21 - Украина U-21 1:2

Голы: Шерки, 19 - Судаков (пен) 32, 44, Бондаренко, 86

Франция U-21: Шевалье - Калулу, Лукеба, Симакан (Жандре, 72), Нкунку - Какре, Тюрам (Адли, 72), Ле Фе - Шерки (Калимуэндо, 80), Барколя, Гуири (Ваи, 72).

Украина U-21: Трубин - Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко - Брагару, Судаков, Бондаренко (Желизко, 88), Бражко, Кащук (Назаренко, 59), Мудрик, Крыськив (Сикан, 59)