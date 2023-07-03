Малиновский подколол Илона Маска, радуясь за молодежную сборную

Один пост про две главные новости дня.

Руслан Малиновский не смог пройти мимо двух главных новостей прошедшего дня и упомянул обе в своем Твиттере, поздравляя молодежную команду Украины.

Напомним, что наша сборная уверенно разобралась с молодежкой Франции и вышли в полуфинал Евро, а также на Олимпиаду.

При этом ранее сегодня Илон Маск ввел в Твиттере ограничения на количество просмотренных твитов в день. Для рядового пользователя это 600 твитов.

Так вот, Малиновский запостил итоговой счет матча Франция - Украина и написал: "Ваш 600-й твит на сегодня".

Ваш 600-й твіт на сьогодні. pic.twitter.com/yBcA3ktNrs — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) July 2, 2023

Ранее, напомним, стало известно, что экс-игрок киевского Динамо стал советником президента столичного клуба.