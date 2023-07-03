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Малиновский подколол Илона Маска, радуясь за молодежную сборную

Один пост про две главные новости дня.
Малиновский подколол Илона Маска, радуясь за молодежную сборную

Руслан Малиновский не смог пройти мимо двух главных новостей прошедшего дня и упомянул обе в своем Твиттере, поздравляя молодежную команду Украины.

Напомним, что наша сборная уверенно разобралась с молодежкой Франции и вышли в полуфинал Евро, а также на Олимпиаду.

При этом ранее сегодня Илон Маск ввел в Твиттере ограничения на количество просмотренных твитов в день. Для рядового пользователя это 600 твитов.

Так вот, Малиновский запостил итоговой счет матча Франция - Украина и написал: "Ваш 600-й твит на сегодня".

Ранее, напомним, стало известно, что экс-игрок киевского Динамо стал советником президента столичного клуба.

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