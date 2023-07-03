Малиновский подколол Илона Маска, радуясь за молодежную сборную
Один пост про две главные новости дня.
Руслан Малиновский не смог пройти мимо двух главных новостей прошедшего дня и упомянул обе в своем Твиттере, поздравляя молодежную команду Украины.
Напомним, что наша сборная уверенно разобралась с молодежкой Франции и вышли в полуфинал Евро, а также на Олимпиаду.
При этом ранее сегодня Илон Маск ввел в Твиттере ограничения на количество просмотренных твитов в день. Для рядового пользователя это 600 твитов.
Так вот, Малиновский запостил итоговой счет матча Франция - Украина и написал: "Ваш 600-й твит на сегодня".
Ваш 600-й твіт на сьогодні. pic.twitter.com/yBcA3ktNrs— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) July 2, 2023
Ранее, напомним, стало известно, что экс-игрок киевского Динамо стал советником президента столичного клуба.
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