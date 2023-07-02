Коутиньо может продолжить карьеру в Турции

Карьера бразильца продолжает стремительно тонуть.

Филиппе Коутиньо может перейти в аренду в турецкий Бешикташ, пишет Diario Sport.

Напомним, что сейчас бывшая бразильская звезда имеет контракт с Астон Виллой, а турки не прочь взять его себе на сезон.

Бешикташ предлагает Вилле соглашение с опцией за 8 млн евро. При этом, половина суммы достанется Барселоне, которая продала Коутиньо англичйскому клубу за 20 млн евро.

Также турки готовы платить лишь 40% от зарплаты бразильца. Сейчас Филиппе получает около 120 тысяч евро в неделю.

В прошлом сезоне Коутиньо провел 20 матчей за Астон Виллу, в которых забил один гол.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм подпишет экс-игрока Шахтера.