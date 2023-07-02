Глейзеры пообещали тен Хагу, что Онана перейдет в Манчестер Юнайтед

Главный вопрос в том, поверил ли нидерландец словам владельцев клуба.

Манчестер Юнайтед продолжает терять время в поисках того, кто станет первым номером команды в следующем сезоне.

И пока Давид Де Хеа находится в статусе свободного агента, "красные дьяволы" нацелились на голкипера Интера Андре Онана.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Corriere dello Sport, владельцы МЮ семья Глейзеров пообещали главному тренеру Эрику тен Хагу, что Онана точно перейдет в английский клуб.

Однако главной проблемой остается трансферный бюджет манкунианцев, которым было выделено 120 миллионов фунтов - половина суммы уже была потрачена на Мэйсона Маунта.

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По информации источника, миланский клуб требует за 27-летнего камерунца 50 миллионов евро + бонусы. В ближайшее время Манчестер Юнайтед собирается сделать "нерадзурри" первое предложение.